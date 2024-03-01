Fiat "оживил" свою знаменитую бюджетную модель с ценой менее 20 000 евро. Фото

Бюджетный автомобиль Fiat Panda 3 поколения производится около 13 лет. Модель не новая, поэтому производитель "оживил" ее современными технологиями. У машины останется привлекательная цена – около 20 000 евро.

Бюджетник Fiat Panda останется на конвейере минимум до 2027 года и будет производиться параллельно с новым электрокаром Fiat Panda EV по меньшей мере на протяжении трех лет. Поэтому машину постарались сделать современнее, сообщает Carscops.

Новый Fiat Pandina – это продолжение хорошо знакомой модели. Новое имя, по всей видимости, выбрали для того, чтобы не конфликтовать с грядущим электромобилем. Pandina сохранила знакомый дизайн, но получила современное оснащение.

В списке появились цифровой щиток приборов и обновленный монитор мультимедийной системы. Также машину оснастили комплексом безопасности ADAS. В него входят экстренное автоматическое торможение, система слежения за разметкой и усталостью водителя, фиксация дорожных знаков. В оснащении еще есть круиз-контроль и парктроник.

Мотор Fiat Pandina 2024 года – гибридный мощностью 69 л.с. Привод – передний. В продаже модель после обновления появится летом 2024 года.

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