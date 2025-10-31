Только недорогие автомобили: эксперты назвали 7 лучших машин
Эксперты конкурса European Car of the Year 2026 года в рамках определения финалистов состязания назвали 7 лучших новых автомобилей. Интересно, что в список попали недорогие машины.
Детали сообщили на официальном сайте Car Of The Year. В списке, который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели любят такие машины, ведь формат очень популярный. Также электромобили являются очевидными фаворитами.
Кроме того, для финалистов предлагаются гибридные модификации. Лучшим автомобилем года 2026 могут назвать любого из этих претендентов, о чем сообщат позже.
Лучшие автомобили 2026 года – финалисты Car of the Year:
- Citroen C5 Aircross;
- Dacia Bigster;
- Fiat Grande Panda;
- Kia EV4;
- Mercedes-Benz CLA;
- Renault 4;
- Skoda Elroq.
Заметно, что жюри в этот раз особенно настойчиво отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.
