Только недорогие автомобили: эксперты назвали 7 лучших машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,3 т.
Fiat Grande Panda

Эксперты конкурса European Car of the Year 2026 года в рамках определения финалистов состязания назвали 7 лучших новых автомобилей. Интересно, что в список попали недорогие машины.

Детали сообщили на официальном сайте Car Of The Year. В списке, который состоит из семи финалистов, много кроссоверов – покупатели любят такие машины, ведь формат очень популярный. Также электромобили являются очевидными фаворитами.

Кроме того, для финалистов предлагаются гибридные модификации. Лучшим автомобилем года 2026 могут назвать любого из этих претендентов, о чем сообщат позже.

Skoda Elroq

Лучшие автомобили 2026 года – финалисты Car of the Year:

  • Citroen C5 Aircross;
  • Dacia Bigster;
  • Fiat Grande Panda;
  • Kia EV4;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Renault 4;
  • Skoda Elroq.

Заметно, что жюри в этот раз особенно настойчиво отдает предпочтение электрифицированным моделям, которые преобладают в списке. Со временем подобные машины стали доступнее, что и отражают финалисты.

