Дешевый кроссовер Hyundai по цене Renault Duster сделали круче. Фото

Новый дешевый кроссовер Hyundai Venue 2 поколения будет соперничать с Renault Duster ценой в популярном сегменте бюджетных автомобилей. Машину показали в самом крутом исполнении перед выходом на рынок.

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Venue N-Line 2026 модельного года возглавит линейку компактной модели. Автомобиль показали на официальных фото. Машина получила современный дизайн с агрессивным стилистическим пакетом.

Производитель официально раскрыл информацию об автомобиле. В ноябре 2025 года состоится полноценный дебют Hyundai Venue 2 поколения во всех модификациях. Дизайн уже можно рассмотреть в подробностях на фото.

Внешность модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку. Дизайн нового Hyundai Venue N-Line подчеркивает красный декор и особые колесные диски.

Для нового Hyundai Venue 2026 модельного года ожидается набор силовых установок мощностью до 120 л.с. Возможно, позже в линейке появится электрическая модификация, но об этом пока нет точной информации.

