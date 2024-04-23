Tesla сделала свою самую дешевую модель намного мощнее. Фото

Электромобиль Tesla Model 3 является самой дешевой моделью американской компании. Компактный седан недавно претерпел обновление, а теперь машину представили в самой мощной модификации Model 3 Performance.

Новая Tesla Model 3 Performance выдает мощность 510 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет 2,9 с. Детали об электрокаре сообщает Motor1.

Внешне от стандартной машины новая Model 3 Performance 2025 модельного года отличается расширенными колесными арками, другими бамперами и уникальными дисками. Автомобиль получил модернизированную подвеску и новый режим Track Mode с адаптивными амортизаторами.

В дизайне стандартной модели после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме бумеранга.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. С дисками на 18 дюймов запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

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