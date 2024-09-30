Tesla готовит премьеру своего самого дешевого кроссовера: что о нем известно

О самом дешевом кроссовере Tesla разговоры идут все чаще. Модель после модернизации представят в скором времени – премьера электрокара Model Y приближается.

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По информации Motor1, премьера Tesla Model Y ожидается в рамках Автошоу в Париже уже в октябре. Американский производитель подтвердил сове участие в выставке. Компактный кроссовер может получить вариант на 7 мест в салоне.

А ранее новую Tesla Model Y 2025 модельного года показали на дороге во время испытаний. Электрический кроссовер пока известен под именем Tesla Model Y Juniper. Это название прототипа.

Скорее всего, новинка получит те же изменения, что мы увидели у новой Tesla Model 3 2024 года. В дизайне компактного электрического седана после рестайлинга появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. С дисками на 18 дюймов запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. По всей видимости, похожую программу изменений можно ожидать и для кроссовера.

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