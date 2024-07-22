Тенденция очевидна: специалисты назвали самые популярные автомобили на рынке
Специалисты назвали самые популярные новые автомобили на рынке с начала 2024 года. Список бестселлеров продемонстрировал интересные тенденции.
Детали сообщает Motor1. Там уделили внимание продажам на рынке США с начала 2024 года. Это важный рынок, мы объясним, почему на него нужно обратить внимание. Интересно, что в списке доминируют недорогие автомобили.
Вы можете попробовать угадать фаворитов, опираясь на данные аналитиков, которые предвещали популярность конкретным типам автомобилей. А с реальным списком можно ознакомиться ниже.
Самые популярные автомобили 2024 года:
- Ford F-Series - 352,406 шт.;
- Chevrolet Silverado - 275,692 шт.;
- Toyota RAV4 - 248,295 шт.;
- Tesla Model Y - 209,000 шт.;
- Honda CR-V - 196,204 шт.;
- Ram Pickup - 179,526 шт.;
- Toyota Camry - 155,242 шт.;
- GMC Sierra - 148,785 шт.;
- Nissan Rogue - 141,160 шт.;
- Honda Civic - 129,788 шт.;
- Toyota Corolla - 121,991 шт.;
- Jeep Grand Cherokee - 106,751 шт.;
- Chevrolet Equinox - 106,455 шт.;
- Ford Explorer - 104,803 шт.;
- Subaru Forester - 92,849 шт.;
- Hyundai Tucson - 92,146 шт.;
- Chevrolet Trax - 90,463 шт.;
- Nissan Sentra - 89,028 шт.;
- Ford Transit - 82,164 шт.;
- Subaru Outback - 81,703 шт.
Почему это важно? Америка далеко, но автомобильный рынок США – наиболее авторитетный и самый показательный в мире. В Европе предпочтения покупателей формируются в разных странах вокруг местных производителей. К тому же это в основном компактные модели. В Китае же и вовсе предпочитают покупать "одноразовые" дешевые электрокары 200 производителей, которые никому в мире неизвестны.
Оказалось, что электромобили, которые "вот-вот" должны были стать очень популярными глобальными автомобилями, в списке лучших почти не представлены. Одна Tesla попала на 4 место. А в целом в рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Такие машины еще долго будут удерживать популярность.
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