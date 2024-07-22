Тенденция очевидна: специалисты назвали самые популярные автомобили на рынке

Специалисты назвали самые популярные новые автомобили на рынке с начала 2024 года. Список бестселлеров продемонстрировал интересные тенденции.

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Детали сообщает Motor1. Там уделили внимание продажам на рынке США с начала 2024 года. Это важный рынок, мы объясним, почему на него нужно обратить внимание. Интересно, что в списке доминируют недорогие автомобили.

Вы можете попробовать угадать фаворитов, опираясь на данные аналитиков, которые предвещали популярность конкретным типам автомобилей. А с реальным списком можно ознакомиться ниже.

Самые популярные автомобили 2024 года:

Ford F-Series - 352,406 шт.; Chevrolet Silverado - 275,692 шт.; Toyota RAV4 - 248,295 шт.; Tesla Model Y - 209,000 шт.; Honda CR-V - 196,204 шт.; Ram Pickup - 179,526 шт.; Toyota Camry - 155,242 шт.; GMC Sierra - 148,785 шт.; Nissan Rogue - 141,160 шт.; Honda Civic - 129,788 шт.; Toyota Corolla - 121,991 шт.; Jeep Grand Cherokee - 106,751 шт.; Chevrolet Equinox - 106,455 шт.; Ford Explorer - 104,803 шт.; Subaru Forester - 92,849 шт.; Hyundai Tucson - 92,146 шт.; Chevrolet Trax - 90,463 шт.; Nissan Sentra - 89,028 шт.; Ford Transit - 82,164 шт.; Subaru Outback - 81,703 шт.

Почему это важно? Америка далеко, но автомобильный рынок США – наиболее авторитетный и самый показательный в мире. В Европе предпочтения покупателей формируются в разных странах вокруг местных производителей. К тому же это в основном компактные модели. В Китае же и вовсе предпочитают покупать "одноразовые" дешевые электрокары 200 производителей, которые никому в мире неизвестны.

Оказалось, что электромобили, которые "вот-вот" должны были стать очень популярными глобальными автомобилями, в списке лучших почти не представлены. Одна Tesla попала на 4 место. А в целом в рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Такие машины еще долго будут удерживать популярность.

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