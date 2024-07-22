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Тенденция очевидна: специалисты назвали самые популярные автомобили на рынке

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
225
Nissan Sentra

Специалисты назвали самые популярные новые автомобили на рынке с начала 2024 года. Список бестселлеров продемонстрировал интересные тенденции.

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Детали сообщает Motor1. Там уделили внимание продажам на рынке США с начала 2024 года. Это важный рынок, мы объясним, почему на него нужно обратить внимание. Интересно, что в списке доминируют недорогие автомобили.

Вы можете попробовать угадать фаворитов, опираясь на данные аналитиков, которые предвещали популярность конкретным типам автомобилей. А с реальным списком можно ознакомиться ниже.

Honda CR-V PHEV

Самые популярные автомобили 2024 года:

  1. Ford F-Series - 352,406 шт.;
  2. Chevrolet Silverado - 275,692 шт.;
  3. Toyota RAV4 - 248,295 шт.;
  4. Tesla Model Y - 209,000 шт.;
  5. Honda CR-V - 196,204 шт.;
  6. Ram Pickup - 179,526 шт.;
  7. Toyota Camry - 155,242 шт.;
  8. GMC Sierra - 148,785 шт.;
  9. Nissan Rogue - 141,160 шт.;
  10. Honda Civic - 129,788 шт.;
  11. Toyota Corolla - 121,991 шт.;
  12. Jeep Grand Cherokee - 106,751 шт.;
  13. Chevrolet Equinox - 106,455 шт.;
  14. Ford Explorer - 104,803 шт.;
  15. Subaru Forester - 92,849 шт.;
  16. Hyundai Tucson - 92,146 шт.;
  17. Chevrolet Trax - 90,463 шт.;
  18. Nissan Sentra - 89,028 шт.;
  19. Ford Transit - 82,164 шт.;
  20. Subaru Outback - 81,703 шт.

Почему это важно? Америка далеко, но автомобильный рынок США – наиболее авторитетный и самый показательный в мире. В Европе предпочтения покупателей формируются в разных странах вокруг местных производителей. К тому же это в основном компактные модели. В Китае же и вовсе предпочитают покупать "одноразовые" дешевые электрокары 200 производителей, которые никому в мире неизвестны.

Оказалось, что электромобили, которые "вот-вот" должны были стать очень популярными глобальными автомобилями, в списке лучших почти не представлены. Одна Tesla попала на 4 место. А в целом в рейтинге доминируют недорогие кроссоверы. Такие машины еще долго будут удерживать популярность.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую модель Honda.