Недорогой кроссовер Mini 2024 года показали на официальных фото

Электрический Mini Aceman – новый кроссовер, который окажется компактнее и дешевле Countryman. Недорогую модель с полностью электрической силовой установкой готовятся представить уже в 2024 году. До тех пор машину показали на официальных фото.

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Детали рассказали на сайте компании. Новый Mini Aceman – первая модель компании, которая не будет предлагаться к покупке с двигателем внутреннего сгорания. Только электрический вариант. Но дизайн выполнят в стиле других моделей бренда.

На фото показали закамуфлированный прототип, который проходит дорожные испытания. Под пестрой пленкой – полностью готовый кузов, детали которого нам пока не дают рассмотреть.

Однако уже заметно, что новинка оказалась компактнее нового Mini Countryman 2024 года, длина которого выросла до 4429 мм при колесной базе в 2692 мм. Ожидается, что серийный автомобиль будет очень похож на концепт Aceman 2022 года.

Кроссовер Mini Aceman, который поступит в продажу в 2025 году, предложит 181 л.с. в базовом исполнении и 215 л.с. в более мощной конфигурации. Премьера состоится 24 апреля.

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