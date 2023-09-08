Новый недорогой кроссовер Peugeot полностью рассекретили на фото

Новый Peugeot 3008 следующего поколения еще не представили официально. Однако французский кроссовер уже полностью рассекретили на фото в сети. В дизайне таким образом не осталось никаких секретов.

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Фото Peugeot 3008 2024 модельного года опубликовали на сайте Autospy. Дизайн модели полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании, но на кроссовер предыдущего поколения не похож.

В первую очередь, модель сменила форм-фактор. Новый Peugeot 3008 3 поколения превратился в купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Так машина выглядит спортивнее.

Спереди между компактными треугольными фарами установлена решетка в цвет кузова. По бокам от нее – тройные росчерки дневных ходовых огней.

Известно, что следующий Peugeot 3008 предложат в гибридных модификациях, и впервые в линейке модели появится электромобиль. Он будет доступен в переднеприводном и полноприводном исполнениях.

Мощность силовых установок – в диапазоне от 218 до 388 л.с. Батарейный блок емкостью 98 кВтч обеспечит запас хода на уровне 700 км. Официальная премьера Peugeot 3008 состоится 12 сентября.

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