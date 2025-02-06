Спрос на новые авто в Украине снизился: сколько стоит самая популярная модель

Самые трендовые автомобили в Украине – недорогие машины, которые пользуются особенно высокой популярностью в сегменте кроссоверов. Однако продажи новых машин снизились.

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Доступные модели опять лидируют в рейтинге продаж. В январе 2025 года, по статистике Auto-Consulting, рынок новых машин составил 4559 экземпляров. На 6,1% меньше, чем в январе 2024 года.

Самые популярные автомобили в Украине:

Renault Duster (309 шт.); Toyota RAV4 (190 шт.); BYD Song (180 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (170 шт.); Toyota Hilux (161 шт.); Kia Sportage (121 шт.); Hyundai Tucson (114 шт.); Skoda Octavia (110 шт.); Skoda Kodiaq (109 шт.); Nissan Qashqai (107 шт.).

В лидерах – известные производители доступных машин. Две верхние позиции занимают привычные Renault Duster (от 829 900 грн) и Toyota RAV4. Интересно, что на третьем месте оказался китайский кроссовер BYD Song. Но спрос на машины из КРН непостоянный.

В пятерку лидеров также попал крупный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

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