Спрос на новые авто в Украине снизился: сколько стоит самая популярная модель
Самые трендовые автомобили в Украине – недорогие машины, которые пользуются особенно высокой популярностью в сегменте кроссоверов. Однако продажи новых машин снизились.
Доступные модели опять лидируют в рейтинге продаж. В январе 2025 года, по статистике Auto-Consulting, рынок новых машин составил 4559 экземпляров. На 6,1% меньше, чем в январе 2024 года.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Renault Duster (309 шт.);
- Toyota RAV4 (190 шт.);
- BYD Song (180 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (170 шт.);
- Toyota Hilux (161 шт.);
- Kia Sportage (121 шт.);
- Hyundai Tucson (114 шт.);
- Skoda Octavia (110 шт.);
- Skoda Kodiaq (109 шт.);
- Nissan Qashqai (107 шт.).
В лидерах – известные производители доступных машин. Две верхние позиции занимают привычные Renault Duster (от 829 900 грн) и Toyota RAV4. Интересно, что на третьем месте оказался китайский кроссовер BYD Song. Но спрос на машины из КРН непостоянный.
В пятерку лидеров также попал крупный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
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