Mercedes отказался навсегда от своей недорогой модели. Фото

Седан Mercedes A-Class навсегда исчезнет из модельной линейки в ближайшее время. Это один из наиболее недорогих автомобилей производителя, от которого решили отказаться.

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Информация об этом появилась на немецком сайте MBPassion. Впрочем, уже давно известно о планах компании реорганизовать модельную линейку. Решено сосредоточиться на наиболее маржинальных автомобилях – компактный седан к ним не относится.

В компании сделали ставку на новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения, его готовят к мировой премьере. У этого седана похожих размеров более престижное позиционирование. С коммерческой точки зрения это интереснее производителю.

Новый Mercedes CLA 2025 года – долгожданная новинка и стильный электрический седан. Но покупателям предложат и бензиновые варианты.

А в модификации EV Mercedes CLA станет самым доступным электрокаром бренда. Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270-380 л.с.). В топовой модификации с батарейным блоком емкостью 85 кВтч ожидается запас хода 750 км.

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