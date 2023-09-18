Представлен самый экономичный электрокар: деньги на его зарядку можно не тратить

Команда Solar Team Eindhoven представила самый экономичный электрокар Stella Terra. Деньги на его зарядку можно не тратить, ведь машина питается солнечной энергией и с ее помощью заряжает свою батарею.

О новинке сообщили на сайте Solar Team Eindhoven. Электромобиль Stella Terra способен разгоняться до 145 км/ч. Машина представляет собой седан с обтекаемым силуэтом.

Плавная длинная линия крыши, которая фактически спускается до заднего бампера, полностью покрыта солнечными панелями. Как и капот. Это позволяет подзаряжать батареи солнечной энергией прямо на ходу.

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В статике конструкция работает еще более эффективно. Ведь солнечные панели можно раскрыть и увеличить их полезную площадь для еще более эффективной подзарядки. Подразумевается, что электромобиль с такой конструкцией вообще может обойтись без розетки.

Общий запас хода приводят на уровне 630 км. Проверить возможности разработки планируют в Марокко в ходе заезда длиной 1000 км. Возможно, этот прототип со временем превратится в серийную машину.

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