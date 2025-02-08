Специалисты рассказали о плюсах и минусах бюджетных кроссоверов Hyundai и Fiat
Новые бюджетные автомобили Fiat Grande Panda 2025 года и Hyundai Inster – прямые соперники. Эти модели, которые позиционируются как кроссоверы, будут бороться на рынке за одних и тех же покупателей. Специалисты сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.
Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Hyundai и Fiat поделились эксперты Motor1. Бюджетник Fiat Grande Panda выглядит брутально и довольно стильно. Это долгожданная модель, которая предлагает несколько модификаций – электрокар в линейке тоже есть.
Новый Hyundai Inster 2025 года – компактный городской электрокар. Обе модели в определенной степени заигрывают с сегментом кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.
Плюсы и минусы Hyundai Inster:
- + уютный салон, который выглядит качественно;
- + много удобных физических кнопок;
- - маленький багажник (от 238 л).
Плюсы и минусы Fiat Grande Panda:
- + стильный дизайн;
- + большой багажник электрокара (361 л);
- + удобный встроенный кабель для зарядки электрической модификации;
- - жесткий пластик в салоне.
OBOZ.UA уже показывал ранее недорогой электрический кроссовер Toyota.