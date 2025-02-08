Специалисты рассказали о плюсах и минусах бюджетных кроссоверов Hyundai и Fiat

Новые бюджетные автомобили Fiat Grande Panda 2025 года и Hyundai Inster – прямые соперники. Эти модели, которые позиционируются как кроссоверы, будут бороться на рынке за одних и тех же покупателей. Специалисты сравнили эти машины между собой и назвали их плюсы и минусы.

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Своими соображениями о соперничестве двух недорогих моделей Hyundai и Fiat поделились эксперты Motor1. Бюджетник Fiat Grande Panda выглядит брутально и довольно стильно. Это долгожданная модель, которая предлагает несколько модификаций – электрокар в линейке тоже есть.

Новый Hyundai Inster 2025 года – компактный городской электрокар. Обе модели в определенной степени заигрывают с сегментом кроссоверов, но в машинах достаточно индивидуальных решений.

Плюсы и минусы Hyundai Inster:

+ уютный салон, который выглядит качественно;

+ много удобных физических кнопок;

- маленький багажник (от 238 л).

Плюсы и минусы Fiat Grande Panda:

+ стильный дизайн;

+ большой багажник электрокара (361 л);

+ удобный встроенный кабель для зарядки электрической модификации;

- жесткий пластик в салоне.

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