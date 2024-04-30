Специалисты назвали лучшие альтернативы бюджетнику Duster 3 поколения. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault уже представлен официально. Автомобиль поступил в продажу по очень привлекательной цене. Однако на рынке у него есть недорогие соперники.

Специалисты MotorsActu назвали доступные кроссоверы, которые по размерам, цене и оснащению конкурируют с Dacia Duster 2024 года на рынке сегодня.

Главные соперники кроссовера Dacia Duster:

Ford Puma;

MG ZS;

SsangYong Tivoli;

Suzuki S-Cross.

Цена Dacia Duster 3 поколения – чуть более 19 000 евро. Основные конкуренты близки по стоимости. Кроссовер Ford Puma за 22 690 евро немного компактнее, но намного лучше едет.

MG ZS – китайский автомобиль, который прикрывается брендом с британской историей. Цена от 17 890 евро – самое сильное преимущество этой машины.

Корейский SsangYong Tivoli стоит минимум 17 900 евро, и это выгодное предложение. А за Suzuki S-Cross просят минимум 28 545 евро. Это дороже соперников, но автомобиль оснащают гибридной силовой установкой.

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