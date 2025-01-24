Специалисты назвали единственный минус недорогой модели Mazda 2025 года. Фото

Знаменитая Mazda MX-5 является стильной недорогой моделью и ярким представителем спортивного сегмента. В 2025 году машина получила спецверсию. Но у этого родстера также появился серьезный минус.

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Специалисты Motor1 отметили единственное обстоятельство, которое может огорчить поклонников в целом замечательной машины из Японии. Минусом назвали недоступность машины, даже несмотря на привлекательную цену.

Дело в том, что новая Mazda MX-5 35th Anniversary Edition – юбилейная спецверсия, которая появилась спустя 35 лет существования модели. Тираж ограничен, и, например, в США привезут только 300 экземпляров.

Mazda MX-5 35th Anniversary Edition – особая модификация модели. Спорткар получил специальный красный цвет кузова, особую отделку салона, новые колесные диски, модернизированные тормоза и детали подвески.

Цена Mazda MX-5 35th Anniversary Edition в 2025 году – 37 435 долларов. Из-за того, что тираж модели ограничен, а модификация носит памятный характер, каждый экземпляр станет в определенной степени коллекционным.

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