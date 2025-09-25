Совсем другая машина: каким будет самый дешевый электроседан BMW

Новая BMW 3 Series 2027 модельного года станет совсем другой машиной. Современный автомобиль в рамках архитектуры Neue Klasse готовят к премьере. В линейке также появится самый дешевый электроседан производителя.

Motor1 показывает вариант дизайна автомобиля и сообщает подробности. Официально внешность пока скрывают, но образ машины воссоздали на основе шпионских фото. Название Neue Klasse – дань истории баварского бренда.

Модель i3 станет самым доступным электроседаном компании. Новинка окажется дешевле более крупных моделей BMW i5 и i7. Это первый серийный седан новой линейки Neue Klasse.

В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей. При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

