Современный кроссовер Honda с низкой ценой показали на новых фото

Новый кроссовер Honda P7 2025 модельного года отличается не только современным и эффектным дизайном, но и низкой ценой для своего сегмента. Автомобиль уже полностью рассекретили и показали на новых фото.

Видео дня

OBOZ.UA напоминает, что новинка также известна как Honda Ye P7. Электрический кроссовер сочетает достойные характеристики с практичностью.

Фактически, это еще один вариант новой модели Honda Ye S7, которую показывали ранее. Но дизайн немного отличается – электрокар получил переработанное "лицо" и заднюю часть с другими бамперами и светотехникой. Почему-то переднюю часть выполнили в стиле Toyota с характерными С-образными фарами.

Благодаря длине кузова 4750 мм при колесной базе в 2930 мм удастся предложить просторный интерьер. Мощность силовой установки равна 270 и 470 л.с. в зависимости от модификации, а запас хода – до 650 км. Цена Honda P7 2025 – от 35 000 долларов.

Привлекательный прайс получился благодаря тому, что производство модели наладят в КНР. Собственно, новинка адресована в первую очередь китайским покупателям.

Ранее OBOZ.UA сообщал про новый электрокроссовер Mercedes.