Современную бюджетную модель Citroen показали на фото до премьеры

Citroen C4 – бюджетная модель размером с VW Golf и Toyota Corolla, которая предлагается покупателям на пересечении сегментов. Эффектная модель похожа на хэтчбек-кроссовер и выглядит необычно. Теперь автомобиль сделали современнее.

Видео дня

Эту машину отправили на дороги в модернизированном виде и показали на фото до премьеры. Детали стали известны Carscoops. По традиции, автомобиль попал на фото в камуфляжной пленке на кузове. Производитель скрывает дизайн передней и задней частей. Ожидается новая светотехника и другие бамперы для Citroen C4 2025 модельного года.

Таким образом французский производитель адаптирует модель к актуальному корпоративному стилю компании. Дизайн автомобилей Citroen в последнее врем сильно преобразился.

Ожидается, что в качестве стилистического ориентира выступит компактный бюджетник Citroen C3 и его новый электрический вариант e-C3. В линейке более крупного Citroen C4 электрокар тоже есть. Его также обновят.

Официальная премьера нового Citroen C4 2025 модельного года ожидается в октябре 2024 года. Тогда и станут известны все детали. Однако не исключено, что еще больше подробностей о дизайне машины станет известно заранее.

OBOZ.UA уже рассказывал про самые доступные автомобили для семьи – почти все модели в списке оказались практичными кроссоверами.