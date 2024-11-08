Совершенно другой дизайн и большая мощность: в сеть слили фото нового автомобиля Renault Clio

Компактный хэтчбек Renault Clio пользуется постоянной популярностью. И уже в скором времени французский автоконцерн даст ему новый толчок, ведь в следующем поколении модель перейдет полностью на гибридные двигатели.

Видео дня

Кроме того, значительные изменения претерпевает дизайн авто. Новые фото Clio, который должен выйти во второй половине 2025 года, опубликовало издание Autocar. Машину заметили на общих дорогах во время испытаний.

Несмотря на маскировку, точно можно сказать, что Renault Clio получит более выдающийся нос с ромбовидным рисунком радиаторной решетки. Он также будет оснащен двухъярусными спойлерами сзади, что намекает на важность аэродинамических характеристик.

Внутри Clio 2025 года станет совершенно новым автомобилем, а не развитием текущей модели, представленной в 2019 году. Однако, скорее всего, он будет использовать ту же платформу CMF-B, заимствуя разработки архитектуры Ampr Small, используемой для Renault 5.

Под капотом можно будет найти усовершенствованную гибридную силовую установку E-Tech с атмосферным четырехцилиндровым двигателем и двумя электродвигателями, выдающими всего 143 л. с. и 204 Н-м.

Это должно стать единственным вариантом силовой установки, частично из-за строгих целевых показателей выбросов для автопарков, вводимых по всему Европейскому Союзу. Со следующего года автопроизводители в ЕС будут обязаны достичь среднего показателя 93,6 г/км CO2, что ниже действующих сейчас 95 г/км. Именно это стимулирует производителей отказываться от силовых агрегатов, не оснащенных электрической поддержкой, таких как турбированный трехцилиндровый двигатель Clio TCe 90, из-за их высоких выбросов углерода. Кстати, к 2030 году выбросы должны сократиться еще сильнее – до 49,5 г/км.

Ранее OBOZ.UA показывал первое фото обновленного самого дешевого электрокара Porsche.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.