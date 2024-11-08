Самый дешевый электрокар Porsche превратится в неожиданный автомобиль

Porsche Macan EV – новый кроссовер, который является самым дешевым электрокаром немецкого бренда. Сперва агрегаты модели использовали для электрокроссовера Audi, а теперь автомобиль и вовсе превратят в неожиданную машину.

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Как сообщает Autocar, первый электромобиль Bentley будет построен на платформе PPE от Porsche Macan EV. Модель, у которой пока нет имени (во всяком случае, его не называют), появится к 2026 году.

Соответственно, в Bentley заняты разработкой кроссовера. Его позиционируют как городской автомобиль. Уже известно, что это самая компактная модель Bentley в современной линейке.

Технической информации об электрокаре нет. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее.

Разумеется, каким-то образом Bentley придется оправдать многократное повышение цены автомобиля, который Porsche продает за 77 000 долларов в базовом исполнении. Это самый дешевый электрокар немецкого бренда, но Bentley необходимо создать машину-антипод.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые электрические модели Audi под другим брендом.