Соперник Toyota RAV4 от Subaru стал намного круче. Фото

Новый Subaru Forester 6 поколения уже присоединился к сегменту недорогих SUV и оказался сильным соперником Toyota RAV4. Недорогую модель сделали еще круче в новой модификации Wilderness.

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Кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года рассекретили официально. Об этом сообщает Carscoops. Автомобиль предыдущей генерации в таком исполнении был популярным. Теперь появился современный преемник.

На кузове видны защитные элементы из темного пластика. Изменился дизайн бамперов, появились новые колесные диски и покрышки для бездорожья. Клиренс внедорожника Subaru Forester Wilderness почти составляет 24 см.

Также в оснащении появился датчик температуры заднего дифференциала. Полезное оборудование в составе полноприводной трансмиссии, которое поможет избежать перегрева.

Новый Forester Wilderness 2026 модельного года отправится в продажу осенью с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Ориентировочная цена – около 35 000 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, Subaru Forester 6 поколения получил самый экономичный вариант с гибридной силовой установкой.