Дешевые и надежные: б/у автомобили, которые можно смело покупать

Эти б/у автомобили не разочаруют своей надежностью. При этом на вторичном рынке эти модели уже очень дешевы. Значит, по низкой цене можно найти удачные предложения.

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OBOZREVATEL предлагает список надежных моделей авто. Их можно смело покупать с пробегом и не переживать о серьезных поломках. Разумеется, только после того, как вы внимательно осмотрели нужный экземпляр и убедились в его хорошем состоянии.

Надежные б/у автомобили, которые можно смело покупать

Toyota Prius

Да, это гибрид. Традиционно такие модели оснащаются большим количеством агрегатов, чем традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания или, например, электромобили. Компонентов много и это может напугать. Но Toyota довела конструкцию гибридов почти до совершенства.

Renault Megane

Украинцы любят привозить б/у Megane из Европы. Еще бы – запас прочности у этой модели высокий. Она будет ехать даже не в очень хорошем состоянии, но лучше все же найти "живой" экземпляр.

Honda Jazz

В обслуживании Jazz может показаться дороговатым. Поэтому целесообразнее обращать внимание на машины в хорошем состоянии. Такие авто не разочаруют в дальнейшем.

Toyota RAV4

При покупке б/у кроссовера покупатели часто ищут именно RAV4. Все знают о надежности этой модели. Но не стоит пренебрегать внимательными проверками – важно найти лучший экземпляр.

Toyota Yaris

Пожалуй, один из самых надежных автомобилей с пробегом, который можно купить на вторичном рынке. Большой пробег не должен отпугнуть. Главное, хорошо проверить машину.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о самых дешевых новых кроссоверах в Украине.