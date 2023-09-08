Сложный тест ПДД, с которым сталкиваются водители: как проехать перекресток, чтобы не получить штраф

На дорогах украинские водители часто сталкиваются со сложной ситуацией, из которой можно выйти получением штрафа или даже попаданием в ДТП. Классическое правило поможет в непонятной дорожной ситуации.

Видео дня

Об этом написали "Украина За кермом". На перекресток выезжают два транспортных средства, которые в итоге поедут в одном направлении. Основной сигнал светофора – запрещающий. Но на дополнительной секции – разрешающий.

При взгляде на тестовую картинку ПДД, водителям предлагается ответить на вопрос: у кого есть приоритет в пересечении перекрестка? (правильный ответ – ниже).

Варианты ответов:

Преимущество у водителя грузовика; Преимущество у водителя красного легкового автомобиля; На дороге всегда работает правило "пропусти крупный транспорт"; Все должны остановиться.

Правильный вариант – 1. преимущество у водителя грузовика (или у транспортного средства на его месте). В этом случае все должны пропускать участников дорожного движения, которые направляются по всем другим направлениям.

Здесь действует известное правило "помеха справа", которое обязывает в этом случае пропустить грузовик. Нарушителю на месте водителя красного легкового автомобиля грозит штраф в размере 425 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых популярных автомобилях украинских покупателей.