Преимущественно доступные авто: какие гибридные машины покупают украинцы

Спрос на гибридные автомобили увеличился. И ранее украинцы проявляли здоровый интерес к таким машинам, но теперь с высокими ценами на бензин это становится еще актуальнее. Цены будут расти и дальше, значит и гибридных моделей будут покупать больше. Выбирают покупатели преимущественно доступные авто.

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Статистику за август опубликовала организация Укравтопром. За последний месяц лета украинцы купили 1,8 тыс. гибридов. Это самый высокий показатель продаж гибридных моделей за последние 20 месяцев.

Самые популярные гибридные автомобили в Украине (август 2023 года):

Toyota RAV4 – 228 шт.; Mercedes-Benz GLE – 87 шт.; Toyota Camry Hybrid – 78 шт.

Из общего количества в 1,8 тыс. проданных машин с гибридными силовыми установками новыми оказались 63%. Лидером сегмента стала компания Toyota. Остальные – машины с пробегом.

Какие б/у гибриды с пробегом покупают украинцы (август 2023 года):

Ford Fusion – 73 шт.; Ford C-Max – 42 шт.; Toyota Prius – 42 шт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о высоком спросе в Украине на электромобили.