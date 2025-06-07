Сколько стоят самые популярные электрокары в Украине: топ-10 моделей

В Украине опять выросли продажи электромобилей. При этом покупатели выбирают недорогие модели, чтобы сэкономить не только на топливе, но и при покупке машины. Мы знаем, сколько стоит каждый EV из топ-10 самых популярных электрокаров.

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OBOZ.UA выяснил, сколько стоят в Украине самые популярные новые электромобили 2025 года. Эти машины в основном привозят из Китая, они намного доступнее соперников. При этом из КНР в Украину привозят не только модели местных марок, но и автомобили других компаний, которые свои машины там собирают.

В мае 2025 года украинцы купили 1257 новых электромобилей. Это на 93% превышает результаты прошлого года.

Цены на новые электрокары в Украине 2025 года:

Volkswagen ID.Unyx ($24 000); BYD Song Plus ($25 000); Honda e:NS1 ($17 000); BYD Sea Lion 07 ($28 000); Zeekr 7X ($34 000); Zeekr 001 ($37 000); Audi Q4 e-tron ($34 000); Honda M-NV ($20 000); Volkswagen ID.4 ($24 000); BYD Yuan Plus ($19 000).

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