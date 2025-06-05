Никогда не покупайте такие автомобили, если хотите сэкономить: мнение экспертов

Недорогие автомобили всегда очень ликвидны на вторичном рынке из-за высокой популярности. Из-за этого свою машину можно продать выгодно. Однако если хотите сэкономить больше денег, никогда не покупайте конкретные машины, мнением о которых поделились эксперты.

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Продажа своей машины в будущем – важная составляющая выгодного владения. На это влияют не только техническое состояние и популярность модели. Специалисты iSeeCars в рамках нового исследования определили важный критерий по другому параметру.

Цвет машины очень важен, если вы планируете выгодно продать свой автомобиль. Исследование основано на потере стоимости спустя 3 года для машин разных цветов.

Среднюю потерю стоимости для всех автомобилей спустя три года на вторичном рынке определили на уровне 31%. При этом для легковых автомобилей показатель составляет 29,9%, кроссоверов – 32,7%, а пикапов – 27,1%. С ориентиром на эти показатели были определены худшие цвета, с которыми машины дешевеют быстрее всего.

Худшие цвета для автомобилей с высокой потерей стоимости:

легковые : золотистый (37,9%), зеленый (33,8%), коричневый (31,9%);

: золотистый (37,9%), зеленый (33,8%), коричневый (31,9%); кроссоверы : черный (33,6%), коричневый (33,4%), белый (33,2%);

: черный (33,6%), коричневый (33,4%), белый (33,2%); пикапы: красный (28,8%), бежевый (28,7%), белый (28,3%).

В скобках указан процент, который машина теряет от первоначальной цены. В целом в списке оказались цвета с наивысшей потерей стоимости автомобилей разных сегментов спустя 3 года.

OBOZ.UA уже сообщал ранее про популярные в Украине недорогие новые автомобили.