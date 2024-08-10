Сколько стоят самые популярные авто в Украине, которым не нужен бензин
В Украине продолжают расти продажи электрокаров. Автомобилисты таким образом экономят и отказываются от бензина. Вот сколько стоят самые популярные модели. Сразу отметим, в основном они недорогие.
OBOZ.UA выяснил, сколько стоят в Украине самые популярные электрокары. Эти машины в основном привозят из Китая, они намного доступнее соперников.
В июле 2024 года украинцы купили 4787 электромобилей. Это на 38% превышает результаты прошлого года и на 14% больше, чем в июне 2024 года.
Самые популярные электрокары в Украине:
- Honda M-NV;
- BYD Song Plus;
- Nissan Ariya;
- Volkswagen ID.4;
- Zeekr 001.
Цена Honda M-NV
Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Его привозят из Китая неофициально. Цена Honda M-NV – от 20 000 долларов.
Цена BYD Song Plus
Специфический кроссовер, который обладает, пожалуй, самым "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.
Цена Nissan Ariya
Стильно выглядит, хорошо едет и предлагает достойное оснащение. Покупателям нравится. Цена Nissan Ariya в Украине – около 24 000 долларов.
Цена Volkswagen ID.4
Этот кроссовер является одним из лидеров статистики электромобилей в Украине уже долгое время. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.4 – от 24 000 долларов.
Цена Zeekr 001
Это самый дорогой автомобиль среди лидеров с ценой от 40 000 долларов. Но покупателей привлекают характеристики и имидж модели, которую почему-то пытаются противопоставлять Porsche.
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