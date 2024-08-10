Сколько стоят самые популярные авто в Украине, которым не нужен бензин

В Украине продолжают расти продажи электрокаров. Автомобилисты таким образом экономят и отказываются от бензина. Вот сколько стоят самые популярные модели. Сразу отметим, в основном они недорогие.

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OBOZ.UA выяснил, сколько стоят в Украине самые популярные электрокары. Эти машины в основном привозят из Китая, они намного доступнее соперников.

В июле 2024 года украинцы купили 4787 электромобилей. Это на 38% превышает результаты прошлого года и на 14% больше, чем в июне 2024 года.

Самые популярные электрокары в Украине:

Honda M-NV; BYD Song Plus; Nissan Ariya; Volkswagen ID.4; Zeekr 001.

Цена Honda M-NV

Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Его привозят из Китая неофициально. Цена Honda M-NV – от 20 000 долларов.

Цена BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает, пожалуй, самым "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

Цена Nissan Ariya

Стильно выглядит, хорошо едет и предлагает достойное оснащение. Покупателям нравится. Цена Nissan Ariya в Украине – около 24 000 долларов.

Цена Volkswagen ID.4

Этот кроссовер является одним из лидеров статистики электромобилей в Украине уже долгое время. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.4 – от 24 000 долларов.

Цена Zeekr 001

Это самый дорогой автомобиль среди лидеров с ценой от 40 000 долларов. Но покупателей привлекают характеристики и имидж модели, которую почему-то пытаются противопоставлять Porsche.

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