Сколько стоят китайские машины, которые покупают украинцы: топ авто

Продажи китайских автомобилей на украинском рынке растут. Из-за низких цен покупатели все чаще выбирают машины из КНР. Они считаются недорогими в сравнении с известными мировыми брендами.

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OBOZ.UA рассказывает о ценах на китайские машины, которые в Украине пользовались самой высокой популярностью в 2024 году. Стоит учитывать, что украинцы покупали также автомобили известных мировых компаний, которые произведены в Китае.

Volkswagen ID.4

Этот кроссовер лидером статистики электромобилей в Украине уже долгое время. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена VW ID.4 – от 24 000 долларов.

Honda M-NV

Компактный кроссовер с логотипом японского бренда. Как и VW, его привозят из Китая неофициально. Цена Honda M-NV – от 20 000 долларов.

BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает, пожалуй, самым "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

Nissan Ariya

Стильно выглядит, хорошо едет и предлагает достойное оснащение. Покупателям нравится. Цена Nissan Ariya – около 24 000 долларов.

Zeekr 001

Это самый дорогой автомобиль среди лидеров с ценой от 40 000 долларов. Но покупателей привлекают характеристики и имидж модели, которую почему-то пытаются противопоставлять Porsche.

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