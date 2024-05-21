Renault отправила в продажу новый бюджетник: фото и цена

Недорогой электрокар Renault 5 E-Tech electric представляет собой бюджетный автомобиль нового поколения. Автомобиль соответствует направлению тотальной электрификации. Модель отправили в продажу.

Детали сообщает L'Argus. Ранее стартовали предзаказы на машину, а теперь она готова к прямым продажам. Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль.

Новый электрокар Renault 5 E-Tech electric сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год. Компактный кузов получил прямые геометричные черты и крупные элементы простых форм.

Цена Renault 5 E-Tech electric – от 25 000 евро. Это 95-сильный вариант с запасом хода 300 км. Более мощная модификация предлагает 120 сил. Но такие электрокары Renault купить можно будет с 2025 года.

Первым на рынок вышел топовый 150-сильный вариант с запасом хода 400 км. Такая машина стоит 33 490 евро.

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