Volkswagen представил дешевого соперника Toyota RAV4 – фото и цена

Кроссовер Volkswagen Tharu – недорогой соперник Toyota RAV4, который для многих покупателей является альтернативой модели VW Tiguan и разделяет с ним некоторые технические решения. Производитель показал обновленную модель 2024 года.

Детали раскрыли на сайте ITHome. Дизайнеры компании доработали внешность автомобиля. Но добавили мелкие изменения в передней и задней частях. В основном сосредоточились на декоративном оформлении.

Длина кроссовера VW Tharu 2024 года равна 4458 мм при колесной базе 2680 мм, ширина составляет 1841 мм, а высота – 1632 мм. В ходе рестайлинга обновили палитру оттенков для кузова.

Покупатели могут выбрать модель с моторами объемом 1,5 л и 2 л. Производитель предлагает 7-ступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями.

Купить Volkswagen Tharu 2024 предложат по цене от 22 200 долларов. Производят автомобиль в Китае на мощностях совместного предприятия с SAIC.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый электрический кроссовер из КНР удивил низкой ценой.