Skoda выпустит новый кроссовер в 2028 году: чего ожидать

Алина Милсент
Skoda готовит новое поколение кроссовера Karoq, которое может выйти на рынок в 2028 году. Модель разрабатывают в ускоренном темпе, ведь компания стремится быстрее реагировать на конкуренцию со стороны китайских производителей и не терять позиции в сегменте среднеразмерных SUV.

Новый Karoq должен сохранить главные преимущества Skoda – практичность, просторный салон, комфортную езду и фирменные решения Simply Clever. В то же время кроссовер получит более современную техническую основу, гибридные силовые установки и дизайн в новой стилистике бренда, информирует Auto Express.

Каким будет новый Skoda Karoq

Skoda Karoq остается популярной моделью, хотя уже приближается к десятилетию на рынке. Впрочем, конкуренты за это время заметно обновились. Nissan Qashqai, Kia Sportage и новые китайские модели, в частности Jaecoo 7, усилили давление в важном сегменте среднеразмерных кроссоверов. Именно поэтому Skoda решила не откладывать смену поколения.

По словам руководителя технического развития Skoda Йоханнеса Нефта, компания хочет подготовить новый Karoq к запуску всего за три года. Это примерно на год быстрее, чем обычно требуется бренду для создания полностью новой модели.

Какую платформу получит новый кроссовер

Ожидается, что новый Skoda Karoq построят на платформе MQB Evo. Ее уже используют Skoda Kodiaq и Superb, а также Volkswagen Golf, T–Roc, Cupra Formentor и другие модели концерна Volkswagen.

Это позволит ускорить разработку, ведь Skoda сможет использовать уже готовые технические решения. Именно такой подход, по словам Нефта, активно применяют китайские производители: если есть готовая основа, новую модель можно создать значительно быстрее.

Какие двигатели будут у Skoda Karoq

Главный акцент в новом Karoq сделают на гибридизацию. Полностью электрической версии этой модели не будет – эту роль в линейке бренда уже выполняет Skoda Elroq.

Вероятно, Karoq получит новую полногибридную систему Volkswagen Group. Она должна дебютировать в Volkswagen Golf и T–Roc, а также появиться в Skoda Octavia. Такая установка сочетает 1,5–литровый бензиновый турбодвигатель с двумя электромоторами и небольшой батареей. Автомобиль сможет часть времени двигаться на электротяге без подзарядки от розетки.

Также не исключено появление plug–in hybrid версии. Подобные силовые установки уже используют более крупные Skoda Kodiaq и Superb, а впоследствии они должны вернуться и к Octavia.

Каким будет дизайн нового Skoda Karoq

Официальных тизеров Karoq пока нет, а прототипы еще не замечали на тестах. Тем не менее ожидается, что дизайн модели будет развивать фирменный язык Modern Solid.

Вдохновением может стать концепт Skoda Vision O. Речь идет о более четких линиях кузова, выразительной передней части, тонких дневных ходовых огнях, скульптурном капоте и более современной интерпретации решетки радиатора.

Поскольку Karoq останется моделью с двигателем внутреннего сгорания, передняя часть будет отличаться от электромобилей бренда. Skoda хочет сохранить единую стилистику для бензиновых, гибридных и электрических моделей, чтобы все они воспринимались как часть одной семьи.

Что изменится в салоне

В салоне ожидаются большие дисплеи и новая мультимедийная система Skoda на базе Android. Компания, вероятно, сохранит физические элементы управления климатом, ведь это важно для удобства ежедневного использования.

Также должны остаться фирменные решения Simply Clever. Среди них – зонт в двери водителя, скребок для льда в крышке багажника и другие практические мелочи, которыми Skoda традиционно отличается от конкурентов.

Сколько может стоить новый Karoq

Нынешняя Skoda Karoq стоит ориентировочно 36 тысяч евро. Это примерно соответствует уровню основных конкурентов, в частности Nissan Qashqai и Kia Sportage.

Ожидается, что новое поколение останется конкурентным по цене в своем классе. В то же время гибридные и plug–in hybrid версии, скорее всего, будут дороже базовых модификаций.

