Skoda сделает свой новый недорогой кроссовер мощнее и круче. Фото

Новый Skoda Kodiaq 2 поколения представили буквально только что. Популярный недорогой кроссовер сильно изменился в ходе модернизации. Но позже, как и предшественник, получит более крутую и мощную модификацию.

Об этом стало известно Autocar. Информацию о новом Skoda Kodiaq RS подтвердили официально в правлении компании. Такой автомобиль будет отличаться от стандартной машины по многим параметрам.

Внешне новый Kodiaq RS получит доработанные бамперы с более крупными воздухозаборниками и новые колесные диски диаметром 20 дюймов. Бензиновый мотор объемом 2 л предложит мощность около 260 л.с., обеспечивая разгон до 100 км/ч примерно за 6,5 с. Автомобиль будет полноприводным.

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Ожидать машину можно в 2024 году. Стандартный же Kodiaq уже полностью рассекретили. Автомобиль получил различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (148 л.с.), 2,0 л (201 л.с.) и дизельный 2,0 л (148 и 190 л.с.).

Также впервые в линейке появился гибридный Skoda Kodiaq с силовой установкой на 201 л.с. Такой кроссовер может проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

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