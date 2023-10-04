Kia рассекретила новую бюджетную модель по низкой цене. Фото
Новый бюджетный хэтчбек Kia K3 – недорогая модель, которая присоединилась к одноименному седану и пришла на смену Kia Rio. Новинку официально рассекретили на фото и с техническими деталями. В продаже автомобиль по низкой цене появится с 2024 года.
Машину показали на сайте автопроизводителя. Новый Kia K3 ранее представлял собой близнеца моделей Cerato и Forte в С-классе. А бюджетник Rio – известный соперник Logan и VW Polo. Теперь кое-что изменилось.
В Kia решили объединить две модели и предложить нечто среднее, чтобы охватить два сегмента сразу. Таким образом компактный автомобиль, который фактически вырос из Rio, стал крупнее.
Длина нового хэтчбека Kia K3 составляет 4295 мм, колесная база – 2670 мм, ширина равна 1765 мм, а высота – 1495 мм. Дизайн модели сделали стремительным и смелым, здесь собраны самые современные тенденции, которые прежде не опускались до сегмента откровенно доступных машин.
Модель оснастят базовым 1,6-литровым бензиновым двигателем (123 л.с.) и более мощным агрегатом объемом 2 л (152 л.с.). Цена Kia K3 2024 – от 17 500 долларов.
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