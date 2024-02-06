Hyundai назвала цену своего недорогого седана с мощным мотором. Фото

Новый недорогой седан Hyundai Elantra N 2024 года – рестайлинговый вариант спортивной и практичной модели. С обновлением автомобиль стал еще эффектнее, современнее и безопаснее, но сохранил привлекательную цену.

О новинке сообщает Motor1. Новая Hyundai Elantra N 2024 получила яркий дизайн. Производитель заменил бамперы, в которых теперь появились огромные воздухозаборники, обновил графику фар и фонарей, расширил цветовую гамму и предложил новые колесные диски.

В оснащении Hyundai Elantra появились стандартные боковые подушки безопасности для задних пассажиров, обновленная мультимедийная система, беспроводная зарядка для смартфона, система предупреждения столкновений, ассистент удержания в полосе движения.

Мощная модель с 2-литровым турбированным двигателем на 276 л.с. (392 Нм крутящего момента) оказалась достаточно недорогой – цена Hyundai Elantra N стартует с 34 850 долларов.

Но Elantra N отличается от стандартного седана не только мощным мотором. Здесь перенастроенная КПП и спортивная подвеска, более эффективные тормоза.

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