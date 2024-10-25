Skoda готовится выпустить совершенно новый внедорожник Kylaq: чем особенный

Skoda готовится к запуску нового внедорожника, и недавно опубликованные фотографии в преддверии премьеры 6 ноября позволяют оценить дизайн и формы. Kylaq дебютирует на одном из самых конкурентных рынков внедорожников в мире.

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С Kylaq чешский автопроизводитель впервые входит в сегмент менее 4 метров. Длина Kylaq составляет 3,9 м, что делает его самым маленьким внедорожником Skoda. Этот внедорожник построен на платформе бренда MQB A0 IN. Детали о новинке рассказало издание Carscoops.

В стандартной комплектации все модели будут оснащены 1-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.

Skoda подтвердила, что Kylaq будет иметь 2,5 м колесную базу, утверждая, что он хорошо подойдет для городских улиц и бездорожья.

Хотя прототип, представленный брендом, покрыт пиксельной зелено-черной оболочкой, его невозможно спутать с чем-либо другим, чем Skoda. Передняя панель имеет разделенный свет с отдельными дневными световыми ходовыми огнями. Ярко выраженная верхняя решетка также обращает на себя внимание, как и нижняя зона. Другие части экстерьера автомобиля включают фиксированные рейлинги на крыше, грубые по виду панели и антенну в виде акульего плавника.

Задняя часть Kylaq выглядит более изящной, чем передняя, и не имеет такого характера. Есть небольшой спойлер, простирающийся от крыши, и задние фонари, которые выглядят почти идентично, как у старого Subaru Crosstrek.

Все версии Kylaq основаны на местной платформе MQB A0 IN, используемой в Skoda Kushaq, VW Taigun, Skoda Slavia и VW Virtus. Мощность будет снабжаться исключительно 1-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 114 л.с. и крутящим моментом 178 Нм и передаваться на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач или дополнительную автоматическую коробку.

Skoda говорит, что она провела более 800 000 км испытаний Kylaq в рамках подготовки к его локальному запуску.

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