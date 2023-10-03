Skoda готовит новый доступный электромобиль: что о нем известно

Skoda готовит новый доступный электромобиль компактных размеров. Машина станет своеобразной преемницей Skoda Fabia. О перспективной новинке уже кое-что известно.

Дизайн модели пока не раскрывают. Но в AutoExpress продемонстрировали свой взгляд на внешность электрической Skoda. Дизайн выполнят в новом корпоративном стиле компании с необычной светотехникой.

Технически машина станет чешской вариацией нового электрокара Volkswagen ID.GTI, который также находится в разработке. Машина ожидается через несколько лет.

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Новый Volkswagen ID.GTI – компактный доступный электрокар. В компании новинку готовят на смену VW Polo, который получит преемника через несколько лет. Автомобиль небольшой, с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м.

Ориентировочная мощность электрической силовой установки – 250-300 л.с. Запас хода после полной зарядки – около 450 км. Ожидается, что новый Volkswagen ID.GTI отправят на рынок в 2026 или 2027 году. Цена – в диапазоне 25 000 - 30 000 евро.

Вариант от Skoda могут показать уже в 2025 году. Ориентировочная цена – 25 000 евро.

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