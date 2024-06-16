Шесть надежных подержанных автомобилей стоимостью до $10 000: выбор автомеханика

Покупка авто на вторичном рынке – это всегда лотерея. Есть риск приобрести модель, которая потребует постоянных дополнительных затрат и ремонта. Доверие водителей дорого стоит, но еще важнее – услышать мнение экспертов по этому вопросу.

Видео дня

Известный механик и автоэксперт Дэвид Лонг обнародовал рейтинг лучших подержанных автомобилей, отличающихся надежностью и качеством. Эти модели станут гарантированной инвестицией, ведь с годами мало теряют цену.

Buick LeSabre (2000–2005 гг. выпуска)

Авто имеет 3,8-литровый V6 двигатель в автоматической коробке передач. По словам Лонга, вероятность поломки этого авто значительно ниже, чем в других моделях, а если досада и случится – волноваться не стоит, ведь запчасти недорогие и доступные. Автомобиль легко достигает пробега от 500 000 до 650 000 км за весь срок службы, а приобрести его можно по невысокой цене до 5000 долларов. Лонг рекомендует покупать модели, выпущенные между 2000 и 2005 гг., но отмечает, что и другие варианты качественные и долговечные.

Chevy Silverado или GMC Sierra (1999–2006 гг. выпуска)

Подержанные модели продаются на вторичном рынке по цене от 5000 до 10000 долларов. Авто имеют 4.8 или 5.3-литровый двигатель LS-based V8, механическую или автоматическую коробку передач.

Lexus RX 350 (2004–2009 г.в.)

Подобно LeSabres, RX 350 имеет 30 MPG с двигателем 3,3 V6 или 3,5 V6. На вторичном рынке их можно купить по цене до 10 000 долларов. Этот внедорожник среднего размера имеет 3,3-литровый или 3,5-литровый V6 двигатель.

Ford Crown Victoria (люд. 1998–2012)

"Эти автомобили являются воплощением пуленепробиваемости. Они невероятно надежны", – подчеркнул Лонг. Это качественная, комфортная и простая в обслуживании модель. Однако Лонг уточнил, что, несмотря на 4,6 V8 и автоматическую коробку передач, это авто показывает высокие расходы топлива.

"Есть несколько транспортных средств, которые используют эту платформу, но это одна из самых лучших, если не самая лучшая платформа, которую когда-либо создавала Ford Motor Company за всю историю своей компании. Это однозначно беспроблемное авто", – резюмировал Лонг.

Lexus LS 400 (1996–2000 г.в.)

"Lexus LS 400 – это буквально танки. Они очень надежны", – рассказал Лонг.

Автомобиль имеет четырехлитровый V8 и автоматическую коробку передач. Цена колеблется от 5000 до 10000 долларов.

Toyota Highlander (2001-2007 г.в.)

По словам Лонга, Highlanders демонстрируют отличную экономию топлива. Авто имеет 2,44-цилиндровый трехлитровый V6 двигатель. Надежность, качество, долговечность, экономность – это все о Toyota Highlander.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что доступный внедорожник Toyota удивил своим двигателем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.