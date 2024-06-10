Доступный внедорожник Toyota удивил своим двигателем. Фото

Toyota Hilux – доступный внедорожник. Этот пикап японского бренда ранее превратили в электромобиль. А теперь машина в другой модификации удивила своим мотором, который приводит в движение практичный пикап.

Об этом сообщили на сайте компании. Пикап Toyota Hilux оснастили топливными элементами. А заправлять внедорожник теперь нужно водородом. Этот вид топлива все еще остается очень необычным на фоне бензина и дизеля, однако в самых развитых странах становится все популярнее.

Силовую установку автомобиль получил от водородного электрокара Toyota Mirai. Электроэнергия путем химической реакции вырабатывается внутри топливных элементов. Именно для этого и нужен водород.

Таким образом, пикап Toyota Hilux вновь стал электрическим. Но он не нуждается в подзарядке от внешней сети, ведь непосредственно внутри машины есть своеобразная электростанция, которая вырабатывает энергию. Запас хода составляет 600 км.

О перспективах серийного производства таких Toyota Hilux Fuel Cell информации нет. Пока изготовили десять опытных образцов, чтобы продолжить тестирование для изучения и совершенствования технологии.

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