Сеть поразил суперкар Bugatti с цифрами от дешевой машины. Фото

Bugatti Chiron – знаменитый суперкар, который известен как один из самых дорогих автомобилей в мире. Однако сеть поразил один экземпляр, который внезапно продемонстрировал цифры, которые смотрелись бы уместно на дешевой машине.

Особый б/у Bugatti Chiron показал Alex Penfold в Instagram. Фотограф нашел уникальную машину, которая, на первый взгляд, не отличается от других экземпляров этой модели Bugatti.

Известно, что владельцы Chiron стараются беречь свои машины и предпочитают хранить их в гараж с контролируемым климатом. Редкие поездки – в Монако при правильной погоде, однако недолго и только под хорошее настроение.

Конкретный же Bugatti Chiron демонстрирует пробег 175 797 километров. Пожалуй, это рекорд. И такую цифру намного чаще можно увидеть на старых бюджетных автомобилях вроде VW Golf или Toyota Corolla.

Неудивительно, что этот крепкий суперкар способен преодолеть такое расстояние (наверняка, способен проехать и больше). Но все объясняется просто: эта машина принадлежит производителю и используется для тестовых заездов и различных испытаний. То есть режим эксплуатации довольно интенсивный, что и объясняет большой пробег.

