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Антипод дешевого автомобиля: почему новый Bugatti Tourbillon – это провал. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
5 минут
807
Bugatti Tourbillon

Долгожданный гиперкар Bugatti Tourbillon 2026 модельного года представлен официально. Разумеется, это антипод дешевого автомобиля и предел мечтаний для многих. Но за лоском экстравагантного кузова мы нашли несколько намеков на провал. И дело не в цене.

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OBOZ.UA расскажет все, что удалось узнать о новом Bugatti Tourbillon. Эту машину мир ждал с 2016 года, когда публике впервые показали предшественника – Bugatti Chiron. Разработка преемника была очевидна уже тогда.

Единственный вопрос, который задавала публика, – каким будет следующий Bugatti? Спустя 8 лет у нас есть ответ – ничего принципиально нового в этой машине вы не увидите. И это первая проблема.

Bugatti Tourbillon

Дизайн Bugatti Tourbillon 2026

Внешность и интерьер Bugatti Tourbillon являются эволюцией Chiron, который в свое время был переосмыслением дизайна знаменитого Veyron. Грубо говоря, это можно назвать преемственностью.

Bugatti Tourbillon

Заднюю же часть новинка и вовсе почти полностью унаследовала от эксклюзивного Bugatti La Voiture Noire 2019 года. Так или иначе, все решения в дизайне оказались "вчерашними" – эстетически суперкар не сумел удивить. Конечно, автомобиль смотрится эффектно, но достаточно ли этого покупателям в таком сегменте?

Bugatti La Voiture Noire

Двигатель Bugatti Tourbillon V16

Volkswagen передал управление Bugatti хорватскому электромобильному стартапу Rimac Automobili. Многие ожидали, что новинка получит полностью электрическую силовую установку. Однако гибрид Bugatti Tourbillon в своей основе использует бензиновый V16, с которым работают три электромотора.

Bugatti Tourbillon engine

ДВС разработали совместно с британскими специалистами Cosworth. Это 8,3-литровый мотор на 1000 л.с. Та же компания Cosworth, между прочим, способна обеспечивать такую же мощность в ДВС, которые располагают объемом на 2 л меньше и предлагают "лишь" 12 цилиндров. Но, по всей видимости, добиться более высокого КПД задачи не стояло.

Более того, такую же отдачу обеспечивал Bugatti Veyron со своим W16 в далеком 2005 году. То есть цифра, по большому счету, вовсе не поражает воображение. Однако суммарная мощность Bugatti Tourbillon составляет 1800 л.с. Для этого производителю и понадобилась гибридная силовая установка.

Bugatti Veyron

Характеристики Bugatti Tourbillon

Разгон до 100 км/ч занимает 2 секунды. Максимальная скорость составляет 444 км/ч. Удивлены? Не стоит. Топовый Chiron Super Sport в 2019 году удалось разогнать до 483 км/ч. Bugatti определенно должны удивить общественность более скоростной спецверсией в будущем.

И хотелось бы отдельно обсудить название модели. Tourbillon – это часть механизма в часах, которая помогает более точно показывать время благодаря работе сложных элементов. Собственно, отсылка на часовое искусство в машине есть – перед водителем установлены аналоговые приборы со стрелками.

Bugatti Chiron Super Sport

Однако если их заменить, например, на цифровой щиток приборов, название долгожданного суперкара словно потеряет смысл. Более того, с французского tourbillon переводится как "вихрь". Очень уместно для турбированного мотора, правда? Однако в компании отказались от использования нагнетателей – двигатель V16 здесь атмосферный. Вот так...

Bugatti Tourbillon gauges

Достоинства Bugatti Tourbillon

Может показаться, что здесь можно найти только критику и брюзжание. Если вы достаточно развлеклись, пора обсудить и сильные стороны модели. В салоне действительно привлекают внимание красивые аналоговые приборы классического вида разработки швейцарских часовщиков. Считаем мы уместным этот элемент или нет, выглядит отлично.

Отдельно стоит отметить отказ производителя от 100-процентного перехода на электротягу, особенно с учетом нового руководства. Однако известно, что покупатели ультра-роскошных автомобилей хотят дистанцироваться от пускай и быстрых, но довольно массовых электрокаров. Поэтому мощный ДВС в этом сегменте все еще обязателен.

Bugatti Tourbillon interior

Такое движение против полной электрификации сегодня многим импонирует. Да и в компании Rimac уже говорили о том, что в любой момент откажутся от электрокаров, если рынку они перестанут быть интересны. Но главное достоинство суперкара – это имя. Новая модель Bugatti – это всегда событие.

Цена Bugatti Tourbillon 2026

Разумеется, новый гиперкар Bugatti Tourbillon, как и любая модель до него, не может быть дешевым автомобилем. Стартовая цена Bugatti Tourbillon – 3,6 млн евро (или около 3,9 млн долларов). Но каждый экземпляр в действительности будет еще дороже благодаря широкой программе персонализации и желанию каждого покупателя выделиться из толпы. Хотя машин будет совсем немного – первые экземпляры доставят владельцам в 2026 году, а в общем на протяжении примерно 10 лет изготовят тираж 250 штук.

Bugatti Tourbillon

К этой новинке можно относиться по-разному. Однако Tourbillon – уже классика благодаря своим характеристикам, цене, редкости и, конечно, кредиту имиджа бренда Bugatti.

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