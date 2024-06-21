Антипод дешевого автомобиля: почему новый Bugatti Tourbillon – это провал. Фото

Долгожданный гиперкар Bugatti Tourbillon 2026 модельного года представлен официально. Разумеется, это антипод дешевого автомобиля и предел мечтаний для многих. Но за лоском экстравагантного кузова мы нашли несколько намеков на провал. И дело не в цене.

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OBOZ.UA расскажет все, что удалось узнать о новом Bugatti Tourbillon. Эту машину мир ждал с 2016 года, когда публике впервые показали предшественника – Bugatti Chiron. Разработка преемника была очевидна уже тогда.

Единственный вопрос, который задавала публика, – каким будет следующий Bugatti? Спустя 8 лет у нас есть ответ – ничего принципиально нового в этой машине вы не увидите. И это первая проблема.

Дизайн Bugatti Tourbillon 2026

Внешность и интерьер Bugatti Tourbillon являются эволюцией Chiron, который в свое время был переосмыслением дизайна знаменитого Veyron. Грубо говоря, это можно назвать преемственностью.

Заднюю же часть новинка и вовсе почти полностью унаследовала от эксклюзивного Bugatti La Voiture Noire 2019 года. Так или иначе, все решения в дизайне оказались "вчерашними" – эстетически суперкар не сумел удивить. Конечно, автомобиль смотрится эффектно, но достаточно ли этого покупателям в таком сегменте?

Двигатель Bugatti Tourbillon V16

Volkswagen передал управление Bugatti хорватскому электромобильному стартапу Rimac Automobili. Многие ожидали, что новинка получит полностью электрическую силовую установку. Однако гибрид Bugatti Tourbillon в своей основе использует бензиновый V16, с которым работают три электромотора.

ДВС разработали совместно с британскими специалистами Cosworth. Это 8,3-литровый мотор на 1000 л.с. Та же компания Cosworth, между прочим, способна обеспечивать такую же мощность в ДВС, которые располагают объемом на 2 л меньше и предлагают "лишь" 12 цилиндров. Но, по всей видимости, добиться более высокого КПД задачи не стояло.

Более того, такую же отдачу обеспечивал Bugatti Veyron со своим W16 в далеком 2005 году. То есть цифра, по большому счету, вовсе не поражает воображение. Однако суммарная мощность Bugatti Tourbillon составляет 1800 л.с. Для этого производителю и понадобилась гибридная силовая установка.

Характеристики Bugatti Tourbillon

Разгон до 100 км/ч занимает 2 секунды. Максимальная скорость составляет 444 км/ч. Удивлены? Не стоит. Топовый Chiron Super Sport в 2019 году удалось разогнать до 483 км/ч. Bugatti определенно должны удивить общественность более скоростной спецверсией в будущем.

И хотелось бы отдельно обсудить название модели. Tourbillon – это часть механизма в часах, которая помогает более точно показывать время благодаря работе сложных элементов. Собственно, отсылка на часовое искусство в машине есть – перед водителем установлены аналоговые приборы со стрелками.

Однако если их заменить, например, на цифровой щиток приборов, название долгожданного суперкара словно потеряет смысл. Более того, с французского tourbillon переводится как "вихрь". Очень уместно для турбированного мотора, правда? Однако в компании отказались от использования нагнетателей – двигатель V16 здесь атмосферный. Вот так...

Достоинства Bugatti Tourbillon

Может показаться, что здесь можно найти только критику и брюзжание. Если вы достаточно развлеклись, пора обсудить и сильные стороны модели. В салоне действительно привлекают внимание красивые аналоговые приборы классического вида разработки швейцарских часовщиков. Считаем мы уместным этот элемент или нет, выглядит отлично.

Отдельно стоит отметить отказ производителя от 100-процентного перехода на электротягу, особенно с учетом нового руководства. Однако известно, что покупатели ультра-роскошных автомобилей хотят дистанцироваться от пускай и быстрых, но довольно массовых электрокаров. Поэтому мощный ДВС в этом сегменте все еще обязателен.

Такое движение против полной электрификации сегодня многим импонирует. Да и в компании Rimac уже говорили о том, что в любой момент откажутся от электрокаров, если рынку они перестанут быть интересны. Но главное достоинство суперкара – это имя. Новая модель Bugatti – это всегда событие.

Цена Bugatti Tourbillon 2026

Разумеется, новый гиперкар Bugatti Tourbillon, как и любая модель до него, не может быть дешевым автомобилем. Стартовая цена Bugatti Tourbillon – 3,6 млн евро (или около 3,9 млн долларов). Но каждый экземпляр в действительности будет еще дороже благодаря широкой программе персонализации и желанию каждого покупателя выделиться из толпы. Хотя машин будет совсем немного – первые экземпляры доставят владельцам в 2026 году, а в общем на протяжении примерно 10 лет изготовят тираж 250 штук.

К этой новинке можно относиться по-разному. Однако Tourbillon – уже классика благодаря своим характеристикам, цене, редкости и, конечно, кредиту имиджа бренда Bugatti.

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