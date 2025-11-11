Секретный недорогой кроссовер Skoda показали с ярким дизайном

Новый вариант популярного недорогого кроссовера Skoda Karoq официально держат в секрете, хотя ранее такую машину уже показывали в сети. Теперь автомобиль продемонстрировали с более ярким дизайном.

Видео дня

Модель Skoda Karoq показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Машина привлекает внимание, хотя это сторонний проект. Если кроссовер и продолжит жизнь после очередной модернизации, то будет выглядеть иначе.

Сообщалось, что модель Karoq получит новый вариант и станет мощнее. Ранее на фото показали новый Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

