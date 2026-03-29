Секретный недорогой кроссовер Kia показали на живых фото

Новый кроссовер Kia EV3 давно дебютировал на рынке – недорогой автомобиль понравился и покупателям, и экспертам индустрии. Но производитель подготовил секретную машину, которую показали на живых фото.

Эту модель еще не рассекретили официально, но Carscoops показывает загадочный прототип на фото. Очевидно, что это хорошо знакомый электромобиль Kia EV3. Но на кузове опять появилась маскировка.

Медиа предполагают, что на дороги отправился новый прототип адаптированной модификации для североамериканского рынка. Пока подтвержденной информации об этом нет.

Новый Kia EV3 ранее оказался лучшим кроссовером года по версии Top Gear. Цена Kia EV3 на глобальном рынке – чуть более 30 000 евро в базовом исполнении.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 58 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км. Есть и вариант на 81 кВтч с запасом хода более 500 км.

