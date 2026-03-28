Самый дешевый Jeep 2026 года показали официально

Самый дешевый кроссовер Jeep для 2026 года стал современнее. Модель Renegade рассекретили на новых официальных фото после очередной модернизации.

Как напоминает OBOZ.UA, новый Jeep Renegade 2026 дебютировал вместо Jeep Renegade 2 поколения. Но актуальная машина получила немного измененный дизайн.

Рестайлинг провели в классическом формате: новая светотехника, другие бамперы и колесные диски, обновленная палитра цветов кузова и стильный декор.

Изменения, на первый взгляд, не такие серьезные, однако новый Renegade привели в соответствие с наиболее современной ревизией корпоративного стиля моделей Jeep.

Салон Jeep Renegade 2026 года выглядит намного современнее благодаря новой архитектуре и современной отделке. Центральный монитор диагональю 10 дюймов собрал множество функций, но удобные физические кнопки остались. Цена Jeep Renegade 2026 – от 24 000 долларов.

