Секонд-хенд в трендах: какие б/у авто из США в Украине самые популярные

Импорт дешевого автомобильного секонд-хенда из США в Украину возрождается. Такие машины опять очень популярны – спрос увеличился. Эксперты назвали самые популярные американские б/у автомобили.

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Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение недорогим машинам. Модели с пробегом из США ощутимо доступнее. Как сообщает организация Укравтопром, спрос на такие автомобили вырос на 83% относительно 2023 года.

В августе 2024 года украинцы ввезли из США 5,2 тыс. машин с пробегом. 42% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 8%). Дизельных машин ввезли всего 6%. А количество электрокаров составляет 38%.

Самые популярные б/у авто из США в Украине:

Tesla Model Y – 567 шт.; Tesla Model 3 – 547 шт.; Ford Escape – 329 шт.; Tesla Model S – 265 шт.; Jeep Cherokee – 259 шт.

За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели опять стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.

OBOZ.UA уже показывал ранее новую недорогую модель Honda.