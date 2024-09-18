Секонд-хенд в трендах: какие б/у авто из США в Украине самые популярные
Импорт дешевого автомобильного секонд-хенда из США в Украину возрождается. Такие машины опять очень популярны – спрос увеличился. Эксперты назвали самые популярные американские б/у автомобили.
Традиционно наши автомобилисты отдают предпочтение недорогим машинам. Модели с пробегом из США ощутимо доступнее. Как сообщает организация Укравтопром, спрос на такие автомобили вырос на 83% относительно 2023 года.
В августе 2024 года украинцы ввезли из США 5,2 тыс. машин с пробегом. 42% оснащены бензиновыми двигателями (без электромоторов, то есть гибриды считаются отдельно – таковых 8%). Дизельных машин ввезли всего 6%. А количество электрокаров составляет 38%.
Самые популярные б/у авто из США в Украине:
- Tesla Model Y – 567 шт.;
- Tesla Model 3 – 547 шт.;
- Ford Escape – 329 шт.;
- Tesla Model S – 265 шт.;
- Jeep Cherokee – 259 шт.
За популярность американских электромобилей традиционно отвечает Tesla. Ее модели опять стали самыми востребованными как в своем сегменте, так и в абсолютной статистике американского импорта.
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