Самый практичный Logan показали с большим багажником. Фото

Практичная модель Dacia Jogger для большой семьи в свое врем пришла на смену универсалу Logan MCV как самое удобное предложение для покупателей, которые ищут большой багажник. Теперь в сети вспомнили оригинальную машину и показали ее в более современном виде.

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Дизайн автомобиля выполнили в стиле эффектного кроссовера с низким силуэтом и показали на канале TALKWHEELS. Однако непосредственно от Dacia Logan внешность машины оказалась слишком далеко. Да и на любую другую модель Dacia этот экспериментальный проект почти не похож.

Бюджетный универсал Dacia Jogger 2026 модельного года ранее поймали в ходе дорожных испытаний. После рестайлинга автомобиль станет еще более практичным недорогим семейным универсалом и присоединится к и без того большому разнообразию моделей бренда в 2025 году.

Очевидно, что практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получит новые фары и фонари, а также измененные бамперы. Dacia готовит еще несколько новых моделей. Вероятно, в Dacia рассматривают хэтчбек как альтернативу Renault Megane с ДВС (который превратился в электрокар). Еще несколько вариантов – купеобразный кроссовер, большой универсал или даже недорогой пикап.

OBOZ.UA уже рассказывал про другую недорогую модель Dacia.