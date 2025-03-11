Самый популярный бюджетник Renault впервые показали в новом виде. Фото
Знаменитый бюджетник Dacia Sandero от Renault – самая доступная модель румынского бренда, которая пользуется огромной популярностью и является бестселлером. Автомобиль впервые показали на фото в новом виде.
Про новый Dacia Sandero 2026 модельного года стало известно Carscoops. Бюджетный автомобиль после рестайлинга отправился на дорожные испытания. Известно, что кроссовер Dacia Sandero Stepway тоже претерпел модернизацию – именно эту машину показали на фото.
Как всегда, основные изменения прикрыли маскировочной пленкой. Поэтому мы пока не может рассмотреть детали. Но официальная премьера приближается.
А для следующего автомобиля готовят более масштабные изменения. Сообщается, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.
Бюджетник Dacia Sandero 2027 модельного года все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.
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