Это новая Toyota Corolla: чем отличается недорогая модель 2025 года
Популярная недорогая модель Toyota Corolla на многих рынках является бестселлером производителя. Усилить позиции перед появлением машины нового поколения призван модернизированный вариант 2025 года.
Надежная и практичная машина претерпела деликатное обновление. Carscoops стали известны подробности. Скоро на европейский рынок отправится новая Toyota Corolla 2025 года. Но детали и отличия от предшественника уже известны.
Снаружи производитель подготовил особые 17-дюймовые колесные диски. В гамме появились новые цвета кузова Metal Oxide и Super Green, которые предлагаются с контрастной черной крышей. В салоне Toyota Corolla изменили отделку.
Известно, что японская компания работает над следующим поколением модели Corolla. Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности.
На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.
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