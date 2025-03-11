Это новая Toyota Corolla: чем отличается недорогая модель 2025 года

Популярная недорогая модель Toyota Corolla на многих рынках является бестселлером производителя. Усилить позиции перед появлением машины нового поколения призван модернизированный вариант 2025 года.

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Надежная и практичная машина претерпела деликатное обновление. Carscoops стали известны подробности. Скоро на европейский рынок отправится новая Toyota Corolla 2025 года. Но детали и отличия от предшественника уже известны.

Снаружи производитель подготовил особые 17-дюймовые колесные диски. В гамме появились новые цвета кузова Metal Oxide и Super Green, которые предлагаются с контрастной черной крышей. В салоне Toyota Corolla изменили отделку.

Известно, что японская компания работает над следующим поколением модели Corolla. Ожидается, что автомобиль получит более аэродинамичный облик и "гладкий" дизайн. Это нужно для повышения аэродинамической эффективности.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

OBOZ.UA ранее рассказывал про самые надежные гибридные модели.