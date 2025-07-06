Эти недорогие автомобили скоро полностью изменятся: что с ними будет

Недорогие автомобили на мировом рынке всегда интересуют покупателей. Однако привычные модели со знаменитыми именами скоро полностью изменятся и превратятся в совершенно другие машины.

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Европейские производители готовят переосмысление некоторых недорогих новинок, о которых в подробностях рассказывает OBOZ.UA. Многое про эти автомобили уже известно.

Электрический кроссовер Dacia Duster

Новый электромобиль Dacia Duster уже анонсирован производителем. Скорее всего, такая машина появится к 2030 году. Во всяком случае, актуальная модель будет существовать минимум до этого времени.

Платформа Dacia Duster EV достанется от новых Renault 4 и Renault 5, а также от модели Nissan Micra и нового кроссовера Nissan Juke, который тоже станет электромобилем.

Бюджетный электрокар Dacia Sandero

Dacia Sandero 2027 года (примерная дата) все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

Электрическая Skoda Octavia Combi EV

Для нового электрокара Skoda Octavia производитель отдает приоритет кузову универсал. Известно, что длина автомобиля составит примерно 4,7 м. В продажу машина может отправиться в 2027 году.

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