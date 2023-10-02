Самый маленький и дешевый Land Cruiser: когда ждать новый внедорожник Toyota

Премьера нового Toyota Land Cruiser 250, который пришел на смену Prado, ознаменовала перезагрузку линейки внедорожников, где в ближайшее время стоит ждать еще две модели. Особенно интересен компактный внедорожник, который, станет самой дешевой моделью Land Cruiser.

Японским журналистам из Best Car стало известно, что новый Toyota Land Hopper (вероятное название модели, которое недавно запатентовали) могут представить официально 25 октября на выставке Japan Mobility Show в Токио.

Автомобиль станет преемником Toyota FJ Cruiser. Информации о внешности пока нет (за исключением фото низкого качества). Ранее сторонние дизайнеры использовали внешность нового Toyota LC 250. Но применили его брутальную стилистику в компактном кузове. Возможно, серийный вариант будет напоминать такую машину. Автомобиль сохранит рамную конструкцию.

Видео дня

Но автопроизводитель готовит еще одну модель в линейке. Второй кроссовер – длинный и довольно приземистый SUV. Машина будет ориентирована на комфорт и вместительность. Возможно, это большой семейный кроссовер. Но его тоже наверняка выполнят в грубоватом стиле с отсылками к знаменитым внедорожникам.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре. Непосредственно новая Toyota Land Hopper получит бензиновые и гибридные моторы.

OBOZREVATEL уже показывал старый внедорожник Toyota, который удивил своим состоянием после ДТП.