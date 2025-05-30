Самый доступный седан Lexus показали в подробностях в сети

Японская модель Lexus ES, построенная на компонентах Toyota Camry, является самым доступным седаном премиального бренда. Автомобиль после премьеры в новом поколении показали с подробностями в сети.

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Машину продемонстрировали на канале Autogefühl. Официальный дебют автомобиля состоялась в рамках Автошоу в Шанхае. Новый Lexus ES 8 поколения стал совсем другим автомобилем.

Очевидно, что дизайн Lexus ES 2026 модельного года стал современнее. Однако на смену элегантности пришла спортивная резкость со множеством деталей и сложным декором.

Силуэт модели Lexus теперь намного динамичнее. Также машина стала крупнее с длиной кузова 5140 мм при колесной базе в 2950 мм. Интересные изменения произошли и в моторной гамме.

Подготовили четыре варианта. Два гибрида Lexus ES300h (194 л.с.) и ES350h (244 л.с.), а также два электрокара Lexus ES350e (221 л.с.) и ES500e (338 л.с.) с запасом хода до 500 км. Продажи стартуют во второй половине 2026 года.

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