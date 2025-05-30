Новый бюджетный кроссовер Opel для семьи стал намного практичнее

Новый бюджетный кроссовер Opel Frontera 3 поколения получил очень практичное оснащение. Компактный и недорогой автомобиль для большой семьи теперь стал еще удобнее для универсальной эксплуатации в различных условиях.

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Как стало известно Motor1, в качестве опции для Opel Frontera 2025 года появилась палатка Thule Foothill на крышу. Ее можно установить на рейлинги, которые выдерживают нагрузку 240 кг.

Таким образом и без того удобный автомобиль стал еще практичнее. Салон Opel Frontera рассчитан на 5 и 7 человек.

Новый Opel Frontera 2025 модельного года фактически пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen C3 и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Недорогой автомобиль получил электрическую версию с ценой от 29 000 евро. Есть и гибрид, его цена – от 24 000 евро.

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